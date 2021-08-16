Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır." denildi.
Toros Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
16.08.2021 - 16:56 | Son Güncelleme: 16.08.2021 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toros Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Toros Üniversitesi,
800043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800043.aspx
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