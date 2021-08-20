Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20.08.2021 - 15:19 | Son Güncelleme: 20.08.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
800428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800428.aspx
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