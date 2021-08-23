Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Amasya Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
23.08.2021 - 09:10 | Son Güncelleme: 23.08.2021 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : amasya üniversitesi,
800718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800718.aspx
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