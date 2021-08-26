Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçeleri ve çevresi yeni döneme hazır hale getirildi.

Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde okul bahçeleri yabani otlardan arındırıldı, gerekli görülen noktalarda tamir ve bakım işlemleri yapıldı.

Okullar eğitime hazır: Öğrencileri bekliyoruz İstanbul'daki okullar “Covid-19 Önlemleri Rehberi” çerçevesinde hummalı bir çalışma içinde yeni döneme hazırlanıyor.

Okullar için koronavirüs rehberi! 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.