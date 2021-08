Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk zili 6 Eylül’de çalacak. Yüz yüze eğitim için aşı ve PCR testi mecburiyeti gibi uygulamaların tartışıldığı bu süreçte eğitim girişimcisi Ümit Kalko ile özel okul sektöründe yaşanan son gelişmeleri konuştuk. “Bu dönemde uzaktan eğitim çözümlerini geliştiren okullar süreci doğru yönetti” diyen Ümit Kalko “Sistemin ayakta durması için denetimli özel teşviklerin sağlanması yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı. “Biz her şeye hazırlıklıyız, bütün çalışmaları bu süreci yönetmek üzerine kurguladık” diyen Kalko’nun sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

¥ Özel okullar nasıl bir süreci geride bıraktı, onları ne bekliyor?

Yeni dönem öncesinde pandemi sebebiyle okul sıralarından, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kalan 18 milyon öğrenci yüz yüze eğitim için gün saymaya başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaklaşık iki yıl süren pandemi sürecinden sonra öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin okullarına kavuşacağı çok önemli bir dönem. Bu dönemi hep birlikte tüm pandemi önlemlerini bakanlığımızın belirlediği kurallara göre uygulayarak geçireceğiz.

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız öncelikle kendi sağlıklarını ve öğrencilerimizin sağlığının korumak için aşılarını oldular.

Eğitim ve öğretimin aksamadan yüz yüze devam etmesi için bütün etkinliklerimize ve derslerimize temizlik, maske ve mesafe kuralları dâhilinde başlayacağız.

¥ ‘Pandemi özel okulları bitirdi, kepenk kapatıyorlar’ çıkışları doğru mu?

Eğitim sektörünü geliştiren en önemli merkezlerden biri özel okullardır. Bu dönemde uzaktan eğitim çözümlerini geliştiren okullar bu süreci doğru yönetti.

Özel okullara devam eden öğrenciler bu süreçte devlet okulları öğrencilerinden farklı eğitim aldılar. Çeşitli platformlar aracılığı ile eğitime erişim sağladılar.

SİSTEMİ AYAKTA TUTUYORDU

¥ Özel okullara daha önce verilen teşvikler için ne düşünüyorsunuz?

Özel okullara verilen teşvikler, sisteme yeni öğrenci katılımında ivme sağlıyordu ve öğrenci katılımlarını artıyordu. Sistemin ayakta durması için denetimli özel teşviklerin sağlanması yararlı olacaktır.

¥ Eğitim fakültelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Asıl yanlışı burada yapmıyor muyuz?

Nitelikli öğretmen yetiştirme üniversitelerin eğitim fakültelerinde dijital formasyonun da eklenmesiyle mümkün olacaktır. Eğitim fakültelerinde çağın gereksinimlerine uygun öğretmen anlayışının benimsenmesi gerekiyor. Özellikle öğretmenlerin eğitim programlarında uygulamaya ayrılan zamanların artırılması gerekmektedir.

¥ Yüz yüze eğitim için sizce şartlar olgunlaştı mı?

Öğrencilerimizin sağlıklı ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak için bize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirdik. Bir vaka olursa kılavuz esaslarına göre çalışmalar yapılmış durumda. Biz her şeye hazırlıklıyız, bütün planlamayı bu süreci yönetmek üzerine kurguladık. Bütün okul personelimize gerekli eğitimler verildi. Okullarımızda her hafta sistematik olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaya devam ediyor.

¥ MEB'de bakan değişikliği oldu. Sizin önceliğiniz ne olurdu?

Öncelikle eğitim fakültelerinde verilen eğitimin çağa uygun olması için YÖK ile çalışmalarımı artırırım. Uzaktan eğitim çözümlerini sağlıklı yürütebilmek için okulların teknoloji altyapılarının standartizasyonlarını sağlardım. Sürekli öğrenen öğretmen akademileri oluşturarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlardım.

Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar Ankara’da tüketici hakem heyeti emsal bir karara imza atarak yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.