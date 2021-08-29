Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolara öğretim elemanları alınacak.
İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak
29.08.2021 - 08:42 | Son Güncelleme: 29.08.2021 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Okan Üniversitesi,
801360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801360.aspx
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