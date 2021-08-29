Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolarına öğretim üyeleri alınacak.
İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak
29.08.2021 - 08:49 | Son Güncelleme: 29.08.2021 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 46 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Okan Üniversitesi,
801362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801362.aspx
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