Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan ve çevrimiçi devam eden eğitimde yarın yeni dönem başlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, aşılamanın ülke genelinde yaygınlaşması nedeniyle yüz yüze sürecek. Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığı için salgına yönelik tedbirler alındı, bazı kısıtlamalar getirildi.

UYUM EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILACAK

Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi yarın itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Covid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

58 BİN OKULA 650 MİLYON LİRA ÖDENEK

Yaklaşık 58 bin okula Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

SÜREÇLER ANLIK TAKİPTE

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI

"Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

MASKELER MEB TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

DERS SAATLERİ AZALTILMAYACAK

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

KALABALIK GRUPLAR ENGELLENECEK

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak ve Covid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

VELİLERE BİLGİLENDİRME FORMU VERİLECEK

Okulun başlangıcında velilere, olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

ZİYARETÇİLERE HES KODU KONTROLÜ

Zorunlu durumlarda ziyaretçilerin okul bahçesi girişi, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

Okullar yüz yüze eğitime hazır Yarın 58 bin okulda 18 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmen, bir buçuk sene aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak. Okulların salgın şartlarına göre hazırlıkları tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim genelgesi: Güvenlik önlemleri artırılıyor İçişleri Bakanlığı 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Emniyet ve jandarma birimlerince okul ve çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

6 Eylül'de başlıyor: İşte 10 soruda yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek olan yüz yüze uyum eğitimleri yarın başlıyor. Diğer tüm seviyelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ise 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze yürütülecek. İşte 10 soruda Covid-19 döneminde yüz yüze eğitim...