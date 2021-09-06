Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, 1.5 yıl aradan sonra 58 bin okulda dersbaşı yapmaya hazırlanırken OECD’den iyi haber geldi. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci ile sınıf mevcutları sayısı OECD ortalamalarına yaklaştı. Devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu, Türkiye’de 23 olurken OECD ortalaması 21 olarak kayıtlara geçti. Her yıl artan eğitim yatırımları, bu alanda yapılan çalışmalar, bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetişmiş insan gücü potansiyelini artırma yönündeki gelişmeler sayesinde Türkiye, eğitimin birçok alanında OECD ortalamalarını yakaladı. Türkiye’nin eğitime yönelik hamlelerinin sonuçları, OECD tarafından yayımlanan “Bir Bakışta Eğitim 2020” raporuna da yansıdı. Rapora göre, OECD ortalamasında zorunlu öğretim süreleri ilkokul için 6 yılda toplam 4 bin 598 saat, ortaokul için 3 yılda toplam 3 bin 30 saat, Türkiye’de ise ilkokul için 4 yılda toplam 2 bin 880 saat, ortaokul için 4 yılda toplam 3 bin 371 saat olarak hesaplandı. Türkiye’de ilkokul ve ortaokul için toplam zorunlu öğretim süresi 8 yılda 6 bin 251 saat iken OECD ortalamasında 9 yılda 7 bin 628 saat olarak belirlendi. Türkiye’de devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu 23, özel okullarda ortalama sınıf mevcudu 18. Ortaokul kademesinde devlet okullarında 26 olan ortalama sınıf mevcudu, özel okullarda 18.

OECD ortalamasına bakıldığında ise ilkokul kademesinde sınıf mevcudu ortalaması, devlet okullarında 21, özel okullarda 20, ortaokul kademesinde devlet okullarında 23, özel okullarda 22 olarak raporda yer alıyor. Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ilkokul kademesinde 17, ortaokul kademesinde 16 iken, OECD ortalaması ilkokul kademesinde 15, ortaokul kademesinde 13. Yükseköğretim kademesinde ise öğretim personeli başına düşen öğrenci sayısı Türkiye’de 25 iken OECD ortalaması 15.

Vali Yerlikaya’dan eğitim öğretim yılı tedbir açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığına değinerek, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Yüz yüze eğitim öncesi MEB’den ‘korona rehberi’ Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adlı rehber gönderdi. Buna göre; pozitif çıkan öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.