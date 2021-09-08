Ayrıntılar geliyor...
MEB'den öğrencilere Covid mazeret belgesi
08.09.2021 - 09:59 | Son Güncelleme: 08.09.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır."
Etiketler : MEB,
802464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/802464.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER