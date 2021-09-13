Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Özer “Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor” dedi. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Özer, “Bu şunu gösteriyor; şu anda Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. En son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir” diye konuştu.

Bir okulda vaka oluşmasının, okul içi ortamdan kaynaklanmadığını, çoğunun okul dışı ortamdaki bulaştan kaynaklandığını ifade eden Özer, şunları kaydetti: Okul bazlı, vaka bazlı istisnalar getiriyoruz. Örneğin kamuoyunda sıklıkla tartışılan kalabalık sınıflar konusu var. 850 bin dersliğin yüzde 56’sında öğrenci sayısı 25’in altındadır. Kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur, yaygın değildir. İstisnai durumlarda, istisnai kurallar uygulanır. Valilerimize, millî eğitim müdürlerimize kalabalık sınıflarla ilgili her türlü tedbiri alma, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisi verdik. Şu anda 200’e yakın okul bu tedbirler çerçevesinde ikili eğitime geçti.

Eğitimin devamı için aşılama şart Delta varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya ülkeleriyle paralel olarak ülkemizde de çocuklarda enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, yeni eğitim döneminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.