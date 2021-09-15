Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.
Balıkesir Üniversitesi 18 öğretim elemanı alacak
15.09.2021 - 10:37 | Son Güncelleme: 15.09.2021 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü,18 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : balıkesir üniversitesi,
803302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803302.aspx
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