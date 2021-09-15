Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
Erciyes Üniversitesi 5 öğretim elemanı alacak
15.09.2021 - 11:18 | Son Güncelleme: 15.09.2021 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Kaynak: Haberler
Etiketler : erciyes üniversitesi,
803307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803307.aspx
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