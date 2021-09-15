Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
15.09.2021 - 11:26 | Son Güncelleme: 15.09.2021 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alacak.
Kaynak: Haberler
Etiketler : kahramanmaraş istiklal ünivesitesi,
803312 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803312.aspx
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