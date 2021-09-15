Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  5772 sayılı  Kanunla  değişik  23.  maddesinde  belirtilen  şartlar  ve  “Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  Üniversitenin  “Akademik  Yükseltilme  ve  Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacağını duyurdu.

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