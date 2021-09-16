Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine,  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanununun  23.  24.  ve  26.  maddeleri  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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