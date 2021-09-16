Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
16.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme: 16.09.2021 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : doğun üniversitesi,rektörlük,personel alım,bik,
803480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803480.aspx
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