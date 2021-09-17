Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerin,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin ilgili  maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

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