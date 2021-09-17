Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerin, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Gaziantep Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
17.09.2021 - 08:53 | Son Güncelleme: 17.09.2021 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : gaziantep üniversitesi,personel alımı,
803547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803547.aspx
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