Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Kanun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitenin Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
17.09.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 17.09.2021 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 20 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : izmir katip çelebi üniversitesi,öğretim üyesi,
803548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803548.aspx
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