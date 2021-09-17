Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.
MEF Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
17.09.2021 - 09:07 | Son Güncelleme: 17.09.2021 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEF Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : mef üniversitesi,öğretim üyesi,
803551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/803551.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER