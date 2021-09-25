Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Mardin Artuklu Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
25.09.2021 - 09:09 | Son Güncelleme: 25.09.2021 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804510.aspx
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