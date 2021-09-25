Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Mardin Artuklu Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
25.09.2021 - 09:12 | Son Güncelleme: 25.09.2021 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804512.aspx
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