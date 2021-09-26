Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
26.09.2021 - 08:53 | Son Güncelleme: 26.09.2021 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
804603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/804603.aspx
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