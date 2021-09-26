Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  Üniversite Akademik  Birimlerine,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan  yönetmelik  hükümleri  ile  Üniversitemiz  Senatosunun  tespit  ettiği  atama  kriterlerine  göre, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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