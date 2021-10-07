Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri uyarınca,  Üniversitemiz  web  sayfasında  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterlerini  sağlanmış  olmak  koşuluyla  öğretim  üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız