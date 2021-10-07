Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alıyor
07.10.2021 - 15:34 | Son Güncelleme: 07.10.2021 - 15:36
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 29 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805796.aspx
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