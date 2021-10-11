Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
ALES oturumunda başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi.
2021 Ales/3 başvuruları başladı
11.10.2021 - 14:46 | Son Güncelleme: 11.10.2021 - 14:54
Türkiye Gazetesi
ALES/3 başvuruları açıldı. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 14 Ekim 2021'e kadar sınava başvurabilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.
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806250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806250.aspx
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