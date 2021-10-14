Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Mersin Üniversitesi 25 öğretim üyesi alıyor
14.10.2021 - 17:06 | Son Güncelleme: 14.10.2021 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806580.aspx
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