Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilecek.
Gebze Teknik Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
14.10.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 14.10.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
806583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/806583.aspx
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