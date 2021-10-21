Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 akademik personel alıyor
21.10.2021 - 16:50 | Son Güncelleme: 21.10.2021 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807345.aspx
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