Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
24.10.2021 - 17:44 | Son Güncelleme: 24.10.2021 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807675.aspx
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