Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu
28.10.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 28.10.2021 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808104.aspx
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