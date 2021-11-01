Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapıyor
01.11.2021 - 16:23 | Son Güncelleme: 01.11.2021 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808507.aspx
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