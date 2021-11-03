Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca: Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
03.11.2021 - 16:47 | Son Güncelleme: 03.11.2021 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808751.aspx
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