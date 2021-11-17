Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; sözleşmeli bilişim personeli duyuruldu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
17.11.2021 - 17:28 | Son Güncelleme: 17.11.2021 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810364.aspx
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