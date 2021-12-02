Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Bingöl Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
02.12.2021 - 14:46 | Son Güncelleme: 02.12.2021 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Bingöl Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812062.aspx
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