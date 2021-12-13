Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor
13.12.2021 - 16:47 | Son Güncelleme: 13.12.2021 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
813305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813305.aspx
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