Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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