Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02.01.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 02.01.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815575.aspx
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