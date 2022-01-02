Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  657  sayılı Devlet Memurları Kanununun  48.  Maddesi  ve  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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