Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 2 gündür etkisini gösteren kar yağışı meteorolojinin tahminlerine göre Çarşamba gününe kadar sürecek.

Sırayla kurye ve motosikletlere olumsuz hava şartlarıyla trafiğe çıkma yasağı gelirken, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

ÜNİVERSİTELERE DE 2 GÜN ARA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleri ile yaptığı görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerde de eğitim ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

THY'den uçuş iptali açıklaması: 31 sefer'e kar engeli THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Söz konusu uçuşların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan uçuşlar olduğu duyuruldu.

Olumsuz hava şartları tatil getirdi: 41 ilde eğitime kar engeli Yarın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle; 41 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.