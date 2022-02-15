Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışla birlitke tartışma konusu olan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

"DÖNEMİ YÜZ YÜZE EĞİTİMLE NİHAYETLENDİRECEĞİZ"

Bakan Özer, "7 Şubat’ta başlamış olduğumuz ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle Covid-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır" dedi.

DEVAM MECBURİYETİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER

Son dönemde özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimliler konusunda ciddi şikayetler geldiğini de belirten Bakan Özer, "Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

"60 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve 60 yıllık özlemin sona erdiğini ifade eden Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı yönünden dün çok tarihi bir gündü. 60 yıllık özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den Omicron değerlendirmesi: Okullarımıza yansıması son derece düşük Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ile koronavirüs sayılarında artış yaşanmasına rağmen okullara yansımasının son derece düşük olduğunu belirterek 850 bin derslikten sadece 50 tanesinde vaka nedeniyle veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Aynı kararlılıkla devam edecek Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek" dedi.