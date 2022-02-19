Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere ; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
19.02.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 19.02.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Uzman Yardımcılığı Giriş sınav duyurusu.
Etiketler : öğretim üyesi,
827286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/827286.aspx
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