Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Ankara Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor
09.05.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 09.05.2022 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
858159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/858159.aspx
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