Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Tekstilde sektörün gelecek vizyonu ile örtüşecek nitelikli mühendisler yetiştirilmesi hedefiyle sürdürülen proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs imkânı sağlanıyor. Hâlihazırda bu bölümünde eğitimini sürdüren 233 öğrenci burs almaya hak kazandı. Tercihim Tekstil Mühendisliği projesi ile öğrencilere, bölümde okurken uygulamalı staj imkânı sunuluyor ve sektörden gelen yüksek talep sebebiyle öğrencilerin önemli bir kısmı henüz mezun olmadan işe yerleşiyor. Proje dâhilinde üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birini Tekstil Mühendisliği seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere burs veriliyor. İlk beş tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret, 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasında yer alan adaylara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs veriliyor.

Ev tekstili 10 milyar dolara koşacak Ev tekstilinde dünyanın ikinci büyük fuarı HOMETEX, 17 Mayıs’ta kapılarını açacak. 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, 3,2 milyar dolarlık ev tekstili ihracatına yüzde 25-30 katkı sağlayacak.