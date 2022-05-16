Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıda taşımaları gerekmektedir.)
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
16.05.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 16.05.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
861162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/861162.aspx
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