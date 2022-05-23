Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657  sayılı  Kanun,  2547  sayılı  Kanun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

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