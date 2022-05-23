Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.
Kastamonu Üniversitesi 20 akademik personel alıyor
23.05.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 23.05.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Üniversitesi 20 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
864054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/864054.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER