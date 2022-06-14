Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
14.06.2022 - 16:53 | Son Güncelleme: 14.06.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
873120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/873120.aspx
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