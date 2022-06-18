Türkiye Gazetesi

Milyonlarca üniversite adayı genç bir sene boyunca emek verdi, çalıştı çabaladı ve beklenen gün geldi çattı. Bazı öğrenciler sınav giriş yerlerine erkenden geldi ve beklemey başladı, bazıları ise kimliğini unuttu, geç kaldı derken sınava yetişemedi ve giremedi. Derken heyecanla girilen sınavın oturumları başarılı bir şekidle tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınavla ilgili açıklama yaptı. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer vedi:

"2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim."

POLİSLER ÖĞRENCİLER İÇİN SEFERBER OLDU

Sınava yetişmek için koşturan öğrencilerin yardımına polisler koştu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ve devriye ekipleri bugün yapılan YKS sınavında öğrencileri yetiştirmek için adeta seferber oldu. Ekipler, sınava geç kalan ve kimliğini unutan 11 öğrenciyi evlerine getirip, tekrar sınav merkezlerine bıraktı. Emniyet güçlülerinin bu anlamlı hareket ise öğrencilerin ailelerinden büyük takdir topladı.

Barajsız ilk YKS sona erdi! 3 milyondan fazla aday ter döktü 3 milyon 243 bin 425 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) sona erdi. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.

YKS'de son gün uyarıları: Hayat bu 3 saatten ibaret değil Hafta sonu 3 milyon 250 bin aday üniversite hayali için ter dökecek. Panik yapmayın. Yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Bilmediğiniz sorularda takılıp kalmayın. Ve unutmayın hayat 3 saatlik sınavdan ibaret değil.

Bahçeli'den YKS çağrısı: Üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.