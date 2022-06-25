Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakan Mahmut Özer, Üsküdar 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesindeki İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 26 Ekim 2021’de başlattıkları “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyasını 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi. Bu sürede tüm Türkiye’de 16 bin 361 yeni kütüphane kurduklarını kaydeden Özer “Bu aslında gerçekten büyük bir rekor, 750’ye yakınını İstanbul’da kurduk. İstanbul’da kütüphanesi olmayan okul kalmadı ve 2021 sonu itibarıyla gönül rahatlığıyla söyleyebildik. Ülkemizdeki tüm okullarımızda, kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok. Bu çok önemli” diye konuştu. Sırf sayıyı artırmak için rastgele kitaplar seçilmediğini aktaran Özer, her eğitim kademesinde öğrencilerin mutlaka okuması gerekenleri bu kütüphanelere kazandırarak kitap sayısını artırdıklarını dile getirdi.

Bakan Özer, 2022 sonunda kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek “Yani bizim, öğrencilerimizin, düşünce dünyamızla, sadece dünyadaki okuması gereken metinler değil, bu topraklarda tarihiyle, medeniyetiyle, bu topraklara güç veren insanlar, bu toprakların dertleriyle hemhâl olup bir düşünce metni ortaya koyan insanlarla tanışıklığını artırmak için o insanlarımızın hepsinin kitaplarını kütüphanelerimize kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Millet kütüphanesine yoğun ilgi: 1 milyon kişi ziyaret etti Yaklaşık 2 yıl önce Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesi açılışından bu yana yoğun ilgi gördü. Birçok sergiye ve etkinliğe ev sahipliği yapan kütüphane 2 yılda 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Emine Erdoğan: Kütüphane okulların kalbi Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’nin tanıtımına katılan Emine Erdoğan, “Kütüphaneler artık tozlu rafları olan kitap müzeleri değil, birer hayat alanı” dedi.