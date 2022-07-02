Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 öğretim üyesi alacak
02.07.2022 - 22:00 | Son Güncelleme: 02.07.2022 - 22:01
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, 51 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : ÖĞRETİM ÜYESİ,
880221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/880221.aspx
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