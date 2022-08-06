Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YKS’de tercih maratonu sona erdi. Sonuçlara göre üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2226 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

“ÖNCEKİLERE GÖRE AZ OLUR”

Ek yerleştirme için sorularımızı cevaplayan rehberlik ve kariyer uzmanı Muhammet Tosun şunları söyledi: Barajların kaldırılmasının ardından üç milyona yakın üniversite adayı tercih yapabilecek ve bunların çok büyük bir bölümü yerleşecek. Her sene tercihlerin hemen ardından dolmayan bölümler ve yerleşip kayıt olmayan öğrencilerin oluşturduğu boşluklar için ek yerleştirme kılavuzu yayımlanır. Bu yılın özelinde dolmayan bölüm sayısının önceki yıllara göre çok az olacağını düşünüyoruz. Mühendislikteki 300 bin barajı devlet üniversitelerinde boşluklara sebep olacaktır. Tıp, diş hekimliği ve eczacılık sadece vakıf üniversitelerinde sıralama barajlarına takılır. Özellikle ücreti yüksek üniversitelerde boşluklar kalabilir bu da barajın içinde kalan adaylara tekrar düşünme şansı vermiş olur. Barajın kalkmasının ardından AYT puanları hesaplanıp burada tercihi yapma hakkı kazanan aday sayısı da ciddi şekilde artınca lisans programlarına (4 yıllık) talep çok yoğun arttı. Bu durum ön lisans (2 yıllık) programlarının gözden kaçmasına sıralamalarının ciddi gerilemesine ve boş kalmalarına yol açabilir.

Sıra dışı tercihle yüzde 40 burs Üç milyondan fazla üniversite adayının katıldığı YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler 5 Ağustos'a kadar sürecek tercihlere çevrildi.

ÖSYM başkanı duyurdu: YKS tercihleri başladı ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS tercih döneminin başladığını duyurdu. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak.