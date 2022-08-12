Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine devam eden soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçileri günlerdir üzerinde yoğunlaştığı yer, akademisyenler tarafından hazırlanan ve bütün soruların toplandığı soru havuzu idi. Bu kapsamda yüz binlerce soru detaylı incelendi. Denetçiler ayrıca Faraday kafesiyle kaplı, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir ortamda sınav kitapçıkları hazırlandığı ve paketlendiği matbaada da incelemelerde bulundu. Bu arada 6 Ağustos 2022’de gazetemizin manşetinde eğitimcileri dinleyip bir çağrıda bulunarak ‘Havuzun soruları değişsin’ başlığı atmıştık. Bu konuda da bir adımın atılacağı öğrenildi. Müfettişler tarafından incelenen soru havuzlarındaki soruların tamamının silineceği, soruları hazırlayan uzmanların yerine de yenilerinin görevlendirileceği belirtildi.

KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Soru havuzu tamamen silinecek 31 Temmuz’da yapılan KPSS bazı soruların bir yayınevi deneme sınavıyla birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti. 2022 KPSS ile ilgili soruşturma açıldı. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken soru havuzunun da tamamen silineceği belirtildi.

ÖSYM'nin kozmik odası inceleniyor! Eğitimciler net: Havuz temizlenmeli! "Sınavın iptal edilmesi doğruydu ama yetmez. Şifreli soru havuzunu müfettişler gördü, yeni sorularla yenilenmeli." Edindiğimiz bilgilere göre soru havuzu yeniden gözden geçirilecek. DDK'nın bu konudaki önerileri rapora eklenecek.