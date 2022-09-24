Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Zirvede ana tema olarak öğretmenlerin mesleki gelişiminde yeni becerilerin ortaya çıkması gibi konuların ön plana çıktığını ifade eden Bakan Özer şunları söyledi: Özellikle Covid- 19 salgınındaki kayıpların giderilmesi, öğretmen ve öğrencilere yönelik dijital becerilerin dönüştürülmesi aynı zamanda öğretmen ve eğitim sistemlerinde özellikle çevreye duyarlı eğitimin dizaynıyla ilgili yeni açılımlar ön plana çıktı. Bizler de Türkiye’nin özellikle son yirmi yıldaki girişimini, eğitimin kitleselleşmesi, evrenselleşmesi yönünde almış olduğum mesafeleri ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesiyle ilgili atılan adımları paylaşma imkânımız oldu. Özellikle şunu gördük. Birleşmiş Milletler zirvesinde eğitimin dönüştürülmesiyle ilgili zikredilen konulardan Türkiye’nin adım atmadığı hiçbir konunun olmadığı, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimdeki dijital platformların oluşturulmasına, çevreye duyarlı eğitim sisteminin oluşturulmasına kadar ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili her alanda Türkiye’nin aslında Birleşmiş Milletlerde temsil eden bütün ülkelerin önerilerinden çok daha ileri noktalarda adımlar attığını görmekten de büyük mutluluk duyduk.

Bakan Özer'den başöğretmenlik eğitim programı açıklaması: 25 Eylül'e kadar uzatıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları çerçevesinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başlayan 614 bin 390 bin öğretmenin yüzde 98,64'ünün eğitimlerini tamamladığını ve eğitim programını tamamlayamayan ve süre uzatma talebinde bulanan bazı öğretmenlerin mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattıklarını açıkladı.