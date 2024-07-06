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Haberler > Eğitim > Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor! 30 Büyükşehre “eğitim akademisi” kurulacak

Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor! 30 Büyükşehre “eğitim akademisi” kurulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aday öğretmenlik uygulaması kalkıyor! 30 Büyükşehre “eğitim akademisi” kurulacak

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

96 saat olan öğretmenlik mesleği staj süresi, en az 240 saate çıkarılacak. Akademi eğitimi devreye girdikten sonra, aday öğretmenlik uygulaması da kalkacak

ESMA ALTIN ANKARA Öğretmenlerin uygulama eksikliğinin giderilmesini hedefleyen Millî Eğitim Akademisi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin yasalaşmasından sonra, 1 Ocak 2025’te faaliyete geçecek. Akademi ile Türkiye’de 96 saat olan öğretmenlik mesleği staj süresi, en az 240 saate çıkarılacak. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda Millî Eğitim Akademisiyle ilgili milletvekillerinin sorularını cevaplayan kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, akademi eğitimi devreye girdikten sonra, aday öğretmenlik uygulamasının da kaldırılmış olacağını söyledi. Maviş “Böylelikle öğretmenlerimizin üzerinde başka bir stres kaynağı olan aday öğretmenlik uygulaması akademinin içerisine alınmış olacak. Ayrıca akademinin uygulamaya başlamasıyla beraber Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü lağvedilecek. Hem genel müdürlük hem de enstitü personeli akademiye aktarılacak” dedi.

EĞİTİM MEVCUT BİNALARDA

Akademinin kurulumuyla ilgili de bilgi veren Maviş “30 büyükşehirde kurulması planlanıyor. Şu anda farklı büyükşehirlerde 11 tane MEB’in hizmet içi eğitim kurumları var. Öncelikli olarak bu 11 hizmet merkezi başta olmak üzere, diğer illerde de yine Bakanlığımızın okulları, büyük okulları ve bazı kurumları, Akademinin eğitim merkezleri olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla herhangi bir yeni yapı ihdası, yeni bir yatırım ihtiyacı doğurmayacak şekilde mevcut imkânlardan yararlanılacak” açıklamasında bulundu.

YÖK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Akademide uygulama öğretmeni olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılacak karşılıklı iş birliği çerçevesinde üniversitelerden eğitimcilerin görevlendirileceğini belirten Maviş, “Ayrıca kurumun kendi öğretmenleri içerisinden öncelikli olarak başöğretmenlerden, başöğretmenler temin edilemediği takdirde uzman öğretmenlerden, son kademede de en kıdemli öğretmenlerden eğitimci arkadaşlar seçilecek” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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