Aynı diploma farklı puan! Üniversiteliler arasında makas açılıyor

Üniversitelerde başarı sırası barajı olan bölümlerde bile devlet ve vakıf arasında uçurum var. Tıpta bu fark 136, hukukta 190’ı aşıyor. Baraj olmayan programlarda makas iyice açılıyor. Bu durum, yüksek harç bedeli ödeyene çok düşük puanlarla okuma fırsatı sunarken “Hangi düzeydeki öğrencilere göre eğitim verilecek?” sorusunu akıllara getiriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, taban ve tavan puanları belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı üniversite yerleştirme tabloları incelendiğinde, pek çok programda devlet ile vakıf üniversiteleri arasında hatta vakıf üniversitelerinin ücretli, burslu programları arasında 300’e varan puan farkları olduğu görülüyor.

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Bu durum parası olana çok düşük puanlarla okuma fırsatı sunarken “Aynı sınıfta okuyacak bu öğrencilerden hangisinin düzeyine göre eğitim verilecek?” sorusunu da akıllara getiriyor.

300 PUANI AŞAN FARK

Milliyet'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2015 yılından başlamak üzere bazı programlara başarı sırası barajı getirdi.

Tıp fakültelerinde 50 bin, hukukta 125 bin, diş hekimliğinde 80 bin, eczacılıkta 100 bin, mimarlıkta 250 bin, mühendislikte 300 bin, öğretmenlik programlarında 300 bin başarı sırası barajı var. Yani belirlenen başarı sırasının altında olan adaylar, bu programlara giremiyorlar. Ancak buna rağmen bu bölümlerde de 200 puana ulaşan farklar olduğu görülüyor. Başarı sırası barajı olmayan bölümlerde fark, 300 puanı da aşıyor.

PUANLARI FARKLI DİPLOMALARI AYNI

KKTC, okul birincisi gibi özel kontenjanlar hariç, üniversitelerin tıp fakültelerindeki taban ve tavan puanlar incelendiğinde örneğin bir vakıf üniversitesinde aynı sınıfta okuyacak olan tam burslu öğrencinin 548,1; ücretli kontenjanındaki öğrencinin 437,5 puandan girdiği görülüyor. Arada 110,6 puanlık fark var.

Bir diğer vakıf üniversitesinde ise yüzde 25 indirimli kontenjandan giren öğrencinin puanı 465,8; burslu girenin ise 554,7. Puan farkı 88,9. Devlet üniversitelerinde ise aynı sınıftaki öğrenciler arasında 7 ile 66 puanlık fark bulunuyor. Ortalama puan farkı 20-25 civarında.

Devlet ile vakıf üniversitelerinin geneli dikkate alındığında, en yüksek puan 554,7 ile bir vakıf üniversitesine ait, en düşük puan da 435,1 ile bir başka vakıf üniversitesinde. İki öğrenci arasındaki 119,6’lık bir puan farkı bulunuyor. Bu öğrencilerin hepsi tıp fakültesi diplomasına sahip olacak.

DEVLETLE VAKIF ARASINDA MAKAS AÇILIYOR

İngilizce tıp programlarında ise bir vakıf üniversitesinde ücretli kontenjanından giren öğrencinin puanının 440, burslu öğrencinin ise 549 olduğu görülüyor. İki öğrenci arasında 109 puanlık bir fark var. Yine bir başka vakıf üniversitesinde en düşük puan 436, en yüksek puan ise 532. İki öğrenci arasında 96 puanlık fark bulunuyor.

Devlet ile vakıf üniversitelerinin tümü dikkate alındığında, en yüksek puanın 570,9 ile bir vakıf üniversitenin tam burslu programına ait olduğu görülüyor. En düşük puan da 435,1 ile yine bir vakıf üniversitesinin ücretli programında. İki öğrenci arasında 135,8 puanlık fark bulunuyor.

HUKUKTA DURUM NASIL?

Başarı sırası barajı olan hukuk fakülteleri incelendiğinde de puanlar arasında ciddi farklar olduğu görülüyor. Örneğin bir vakıf üniversitesinde, burslu kazananın puanı 545,4; ücretli giren son öğrencinin puanı ise 351,9; aralarında 193,5 puanlık bir fark var.

Bir diğer vakıf üniversitesinde ücretli kontenjanındaki taban puan 352,4; burslu ise 511,1. Bu üniversitede de 158,7 puanlık fark bulunuyor. Yaklaşık 10 vakıf üniversitesinde ücretli burslu arasındaki puan farkı 100 ile 194 arasında. Devlet üniversiteleri incelendiğinde aynı üniversitede taban ve tavan puanlar arasında 7 ile 71 arasında fark olduğu görülüyor. Hukuk fakültelerinde de devlet, vakıf tüm üniversiteler dikkate alındığında en yüksekten girenin puanı 545; en düşük ise 350. İki öğrenci arasındaki fark 195’e ulaşıyor.

BARAJ OLMAYAN BÖLÜMLER

Pilotajda ise başarı sırası barajı olmadığı için puanlar arasında adeta uçurum var. Bir vakıf üniversitesinde burslu öğrencinin puanı 543, ücretli girenin 282; arada 261 puan fark bulunuyor. Tüm üniversiteler arasındaki puan farkı ise 291’e ulaşıyor. Pilotaj programı olan tek devlet üniversitesinde en küçük puan 528,6; en büyük puan 543,4. Puan farkı 14,8.